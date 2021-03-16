أبهـا 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأطلقت إدارة تعليم عسير مسابقة " ريالي للتخطيط المالي والادخار" لطلاب وطالبات المراحل الدراسية الثلاث في المدارس الحكومية والأهلية .وتهدف المسابقة إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية اللازمة, وبناء جيل واعٍ مالياً، ونشر ثقافة الادخار وريادة الأعمال للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.وتتكون المسابقة من ثلاث مراحل الأولى التسجيل عبر موقع ريالي https://riyali.com ، والثانية مرحلة التحدي وتبدأ يوم 15 من شهر شعبان الجاري لمدة أسبوعين، والثالثة مرحلة الفرز الإلكتروني عبر المنصة.وتضمنت آلية المسابقة منح جوائز كبرى لأول 100 فائز وفائزة على مستوى الوزارة وتكريم مدارسهم، فيما سيقدم كوبون شرائي بقيمة 2500 ريال لأول 40 متسابقاً ومتسابقة في المرحلة الابتدائية لكل فائز على مستوى الوزارة، وكوبون شرائي لأول 35 متسابقاً ومتسابقة على مستوى الوزارة بقيمة 3000 ريال في المرحلة المتوسطة، ومنح ٢٥ فائزاً وفائزة في المرحلة الثانوية كوبوناً شرائياً بقيمة 3500 ريال في المرحلة الثانوية، كما ستقدم أجهزة لوحية لأفضل 30 سفيراً وسفيرة على مستوى الوزارة.// انتهى //15:10ت م0124