أبهـا 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأطلقت جامعة الملك خالد، عدداً من ورش العمل التدريبية التطويرية الخاصة بطلاب وطالبات الجامعة.وتهدف الورش التي ينفذها عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الاعتماد في مجال التدريب، إلى تهيئة طلاب وطالبات الجامعة لسوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم, كما تناقش العديد من الموضوعات أبرزها مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات العمل بروح الفريق، والتعامل مع الضغوطات، والاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين، والاستعداد المهني ، ومهارات قيادة الذات، وتصميم السيرة الذاتية, ونماذج الأعمال (البورتفوليو) للطالب والطالبة, وكيفية التعامل مع المقابلات الشخصية.// انتهى //16:15ت م0154