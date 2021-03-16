الدمام 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية تفعيل أنشطتها وفعالياتها التطوعية التي تقام آخر سبت من كل شهر ميلادي، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية .وبلغ عدد المشاركين في الحملة خلال الشهر الأول (5000) متطوع على مستوى المنطقة، و (10000) متطوع في الشهر الثاني .وحرِصت الأمانة على مشاركة المقيمين خلال الشهر الثالث لتفعيل الحملة، وذلك بإطلاقها شعار " الشرقية نظيفة بكل لغات العالم "، من خلال ترجمة شعارات الحملة وأهدافها بعدد من اللغات وهي العربية والإنجليزية والصينية والفلبينية والروسية، مُتطلعة بذلك استهداف (100,000) متطوع ومتطوعة.ودعت المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على نظافة كافة الأماكن والمرافق العامة والشواطئ والمتنزهات والمخيمات البرية، والمشاركة في أنشطة الحملة .// انتهى //16:16ت م0155