عام / تعليم الشرقية ينظم فعالية بعنوان "التعامل مع الأجهزة الذكية"
الثلاثاء 1442/8/3 هـ الموافق 2021/03/16 م واس
الدمام 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس
نظمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية , فعالية عن بُعد بعنوان "التعامل مع الأجهزة الذكية"، استهدفت المرشدين والمرشدات الصحيين بتعليم المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص إلى أن الحملة اشتملت على عدة المحاور في مقدمتها: تعريف الأجهزة الذكية، وإيجابيات وسلبيات استخدامها، والإدمان على استخدام الأجهزة الإلكترونية، وصولاً للوقوف على حزمة من الإرشادات والتوجيهات.
// انتهى //
16:19ت م
0157