الدمام 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسنظمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية , فعالية عن بُعد بعنوان "التعامل مع الأجهزة الذكية"، استهدفت المرشدين والمرشدات الصحيين بتعليم المنطقة.وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص إلى أن الحملة اشتملت على عدة المحاور في مقدمتها: تعريف الأجهزة الذكية، وإيجابيات وسلبيات استخدامها، والإدمان على استخدام الأجهزة الإلكترونية، وصولاً للوقوف على حزمة من الإرشادات والتوجيهات.// انتهى //16:19ت م0157