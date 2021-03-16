الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الربط الشبكي والإلكتروني مع صندوق البيئة وصندوق التنمية الزراعية، بالإضافة الى الربط الإلكتروني التكاملي مع المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" بهدف رصد ومعالجة مخالفات الإجراءات الاحترازية بشكل الالكتروني.وأوضحت أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية يأتي تماشياً مع استراتيجية الوزارة بالعمل على التكامل والترابط بين مختلف الجهات لتنفيذ تعاملات إلكترونية مرنة ومتكاملة، بهدف تبادل البيانات وتحسين سرعة إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني وزيادة جودة الخدمات عن طريق تقليل العمل الورقي وحماية البيئة بتطبيق التعاملات اللاورقية، والاعتماد على التعاملات الإلكترونية.وتستهدف الوزارة ، بهذه الخطوات التي تأتي ضمن خطة التحول الرقمي، العمل على أتمتة إجراءات العمل، لتسهم في رفع كفاءة الاداء، وتحسين تجربة المستفيدين، حيث تعمل الوزارة على أتمتة كاملة لخدماتها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:23ت م0159