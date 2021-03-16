الدمام 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسدشن رئيس المجلس الاستشاري بتجمع الشرقية الصحي عصام المهيدب أمس، مركز لقاحات كوفيد-19 في الصالة الرياضية بالدمام .وأوضح الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن تدشين هذا المركز يُعد العاشر من نوعه لمراكز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والميدانية في الأماكن العامة والمؤسسات والهيئات، لنشر الوعي المجتمعي حول آليات التسجيل لأخذ اللقاح وأهمية الحصول عليه لتحقيق المناعة المجتمعية.وأكد أن وزارة الصحة أثبتت مأمونية اللقاحات المستخدمة في المملكة وفاعليتها بعد اجتيازها مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وخلق استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مشيراً إلى أن الوزارة دعت المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاحات مجاناً بتوجيهات القيادة الرشيدة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا .من جهته، كشف المدير التنفيذي للخدمات الطبية والإكلينيكية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور هليل الحربي، أن المركز يضم 64 عيادة تطعيم تصل طاقتها الاستيعابية لأكثر من 10000 مستفيد يومياً، ويقوم عليه نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة لتقديم الخدمة.// انتهى//.16:23ت م0160