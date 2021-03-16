الدمام 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستلقت لجنة جائزة الأمين للتميز بأمانة المنطقة الشرقية طلبات 32 وحدة إدارية، بمشاركة أربع وكالات، و13 إدارة عامة، و15 بلدية، للتنافس بالفوز بالجائزة.وتهدف الجائزة إلى تحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بآليات ووسائل تقديم هذه الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تطوير آليات وأنظمة التعامل مع متلقي الخدمة من خلال التعامل مع الشكاوى والاقتراحات وقياس درجة الرضا عن الخدمات، وتحديد الاحتياجات، وتفعيل وسائل الاتصال والتواصل مع متلقيها والعمل على تحسينها.وأوضح مدير الجودة والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس علي القرني، أن طلبات الترشح تخضع حالياً للتدقيق من قبل لجنة تحكيم من خارج الأمانة، لضمان الحياد والعدالة والشفافية ووفق المعايير التي اعتمدها استشاري الجائزة من منسوبي معهد الإدارة العامة والدليل التعريفي للجائزة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة للجائزة تشمل العمل على التدقيق والفرز الأولي، ثم الزيارات الميدانية من قبل لجنة التحكيم، للتأكد من تطبيق المعايير المطلوبة وفقاً لأنظمة وأحكام الجائزة.// انتهى//16:24ت م0163