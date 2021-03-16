الاحساء 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسدشن رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك اليوم ،حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19) وذلك ضمن برامجها وأنشطتها المجتمعية لمنسوبيها ، بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي.وأكد رئيس المؤسسة العامة للري أن الحملة التي تستمر لمدة يومين تأتي ضمن اهتمامات المؤسسة بالصحة العامة والتوعية الصحية لمنسوبيها مما يحقق لها ضمان الإنتاجية والأمان الصحي في بيئة العمل الإداري والميداني، وقدم شكره للمشاركين من تجمع الأحساء الصحي على تعاونهم الدائم في تنفيذ مثل هذه البرامج الصحية والتوعوية لمنسوبي المؤسسة .وتلقى منسوبو المؤسسة الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من التجمع الأحساء الصحي، وفقًا للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا، ووفقًا لتسجيلهم في تطبيق "صحتي" مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.وتستهدف الحملة حصول جميع منسوبي المؤسسة وذويهم على لقاح كورونا، حرصًا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.// انتهى //16:29ت م0164