الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسحقق نادي الخويلدية المركز الأول في بطولة المملكة التمهيدية لرفع الأثقال لدرجة الكبار بنظامها الجديد بعد تقسيم الأندية لثلاث مجموعات أقيمت منافساتها في كل من الرياض وجدة والدمام، بمشاركة أكثر من 227 رباعاً مثلوا 26 نادياً كأول بطولة تصل لهذا العدد من المشاركين.وأحرز الخويلدية المركز الأول متصدراً قائمة المشاركين بالبطولة حاصداً 716 نقطة، فيما جاء ثانياً نادي الترجي بـ 700 نقطة، ونادي الهدى ثالثاً بـ" 673" نقطة، ثم الطرف وحراء والنور والهلال والسلام والنصر والهداية والأهلي والصقور على التوالي.من جهة أخرى تنطلق بعد غدٍ الخميس بطولة المملكة التمهيدية لدرجة الناشئين بنفس نظام بطولة الكبار وسُتقام بمدن الرياض وجدة والدمام ومن المتوقع أن تشهد مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين الصغار في السن، والذين عملت على إعدادهم الأندية طوال الفترة الماضية بما يخدم اللعبة والمنتخبات السعودية مستقبلاً.// انتهى //16:31ت م0165