عام / صحة حفر الباطن تبدأ تشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى لتقديم لقاح كورونا
الثلاثاء 1442/8/3 هـ الموافق 2021/03/16 م واس
حفر الباطن 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس
بدأت صحة حفر الباطن اليوم، تشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى، لاستقبال المواطنين والمقيمين وإعطائهم اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق "صحتي"، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.
ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.
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16:35ت م
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