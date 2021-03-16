حفر الباطن 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسبدأت صحة حفر الباطن اليوم، تشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى، لاستقبال المواطنين والمقيمين وإعطائهم اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق "صحتي"، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.// انتهى //16:35ت م0166