حفر الباطن 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسعقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، اجتماعاً مع مسؤولي الجمعيات الخيرية بالمحافظة، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح العفاسي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما نفذ من أعمال في الفترة السابقة، والاطلاع على وضع المشاريع الاستثمارية القادمة لكل منها، وكذلك احتياجاتها قبل شهر رمضان المبارك القادم.وثمن سمو محافظ حفر الباطن دعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لكل ما من شأنه تذليل جميع العقبات التي تواجه الجمعيات والمستفيدين.// انتهى //16:57ت م0168