عام / إعلان نتائج القبول النهائي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
الثلاثاء 1442/8/3 هـ الموافق 2021/03/16 م واس
الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) على رتبة ( جندي ).
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي ومتطلبات التحضير , يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر- توظيف) على الرابط https://jobs.sa.
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17:47ت م
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