الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) على رتبة ( جندي ).ولمعرفة نتيجة القبول النهائي ومتطلبات التحضير , يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر- توظيف) على الرابط https://jobs.sa.// انتهى //17:47ت م0182