تونس 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستعقد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقرها بالعاصمة التونسية غدًا، المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية العامة للأفريبول.ويستعرض المؤتمر وفق بيان للأمانة العامة للمجلس، التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.كما يناقش مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب التصور المعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة.// انتهى //17:49ت م0184