عام / تعيين "سيف السويلم" متحدثاً رسمياً لوزارة "الشؤون البلدية والقروية والإسكان"
الثلاثاء 1442/8/3 هـ الموافق 2021/03/16 م واس
الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس
أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً يقضي بتعيين سيف بن سالم السويلم متحدثاً رسمياً للوزارة.
وكان السويلم التحق بوزارة "الإسكان" سابقاً منذ العام 1431هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة، والماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة الملك سعود، وحاصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، كما عمل في الصحافة ، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلّية والدولية .
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17:49ت م
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