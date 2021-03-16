الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً يقضي بتعيين سيف بن سالم السويلم متحدثاً رسمياً للوزارة.وكان السويلم التحق بوزارة "الإسكان" سابقاً منذ العام 1431هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة، والماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة الملك سعود، وحاصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، كما عمل في الصحافة ، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلّية والدولية .// انتهى //17:49ت م0185