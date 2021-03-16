القاهرة 03 شعبان 1442هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسدفعت عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، مع استمرار هيكلة المحافظ المالية للمستثمرين للتخلص من أسهم الشركات التي لا تتسم بملاءات مالية قوية والاتجاه للشركات القوية.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 28ر0% مسجلاً 8ر11190 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 4ر2% ليصل إلى 48ر2092 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 84ر1% من قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 89ر3083 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 8ر3 مليارات جنيه ليصل إلى 8ر676 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 5ر5 مليارات جنيه.// انتهى //17:51ت م0187