بيروت 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 3.11%، أي ما يعادل 15 نقطة، ليغلق عند مستوى 815.74 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 88 ألفا و895 سهما، بقيمة 1مليون و 409 آلاف و541 دولارا، نفّذت من خلال 53 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و337 ألف دولار، مقارنة مع 8 ملايين و78 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:52ت م0188