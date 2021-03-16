القاهرة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسبدأت اليوم بالقاهرة الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، وبرعاية مصرية.وتبحث هذه الجولة التي تستمر لمدة يومين، استكمال الترتيبات الخاصة بالانتخابات الفلسطينية المقبلة، وتسهيل إجراءاتها خاصة ملف انتخابات المجلس الوطني وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير الفلسطينية.وتأتي الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني، وكذلك الإسهام في تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية القادمة.وكانت الفصائل الفلسطينية قد أجرت الشهر الماضي لقاءً في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بالانتخابات، وخرجت باتفاقٍ حول عقد لقاءٍ آخر منتصف الشهر الجاري.// انتهى //17:53ت م0190