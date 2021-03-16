عمّان 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسعقد الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية السفير يوسف البطاينة، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الرومانية كورنال فورستا اليوم عبر الاتصال المرئي، الجولة الأولى من اجتماعات المشاورات الثنائية بين البلدين.وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون في جميع المجالات، واستعرضا التطورات في المنطقة وإعادة ترتيب أولويات التعاون والشراكة في ضوء استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //18:09ت م0192