واشنطن 03 شعبان 1442 هـ الموافق16 مارس 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن الثالث، اليوم في طوكيو، برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون في الأولويات العالمية بما في ذلك تعزيز الديمقراطية، والتصدي للتهديد النووي لكوريا الديمقراطية، وحماية الأمن الصحي العالمي، ومعالجة أزمة المناخ.// انتهى //18:16ت م0193