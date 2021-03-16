الطائف 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسدشن معالي محافظ الطَّائف سعد الميموني متجرا إلكترونيا للورد الطَّائفي، وذلك ضمن جهود جامعة الطائف المجتمعيَّة واستعدادها لإطلاق فعاليات مهرجان الورد الطَّائفي للعام 1442 (ورد الطائف يجمعنا) التي تنطلق الاثنين القادم افتراضيًا بمشاركة عدد من الجهات المهتمة.يذكر أن الطائف تستضيف كل عام مهرجانًا للورد احتفاء بموسم القطاف، حيث يستعرض المزارعون نتاجهم الموسمي الذي اشتهرت به المنطقة.// انتهى //18:59ت م0199