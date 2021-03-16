الطائف 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسوقعت إدارة تعليم الطائف مذكرة تفاهم مع إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة ، لتحقيق التعاون والتكامل بين الجهتين، من خلال شراكة تخدم المجتمع المحلي ، وتحقق تنمية مستدامة للمجتمع التعليمي في المحافظة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام .وقع المذكرة مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي ومدير مكافحة المخدرات بالطائف العقيد فواز الذيابي وارتكزت المذكرة على تقديم البرامج التوعوية لحماية طلبة المدارس من المخدرات التي تستهدفهم، وتقديم البرامج التعليمية التي تعنى بتحصين الطلبة من السلوكيات السلبية، كالتدخين وتعاطي المخدرات، وتقديم البرامج العامة التي تقدم للمجتمع المحلي، وتعد كوقاية منعاً للوقوع في المخدرات بكل آشكالها ودرجاتها، مشتملة على مجموعة من الإجراءات والبرامج والفعاليات والزيارات بين الجانبين، لتحقيق الأهداف المشتركة، من زيارات مدرسية توعوية وتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال التوعية .// انتهى //19:08ت م0200