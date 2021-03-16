طرابلس 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأدى وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في جلسة عقدت بمقره المؤقت في مدينة طبرق.وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد تسلموا السلطة بشكل رسمي، في وقت سابق من اليوم، من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق فايز السراج.// انتهى //19:34ت م0206