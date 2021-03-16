طوكيو 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم استمرار التعاون في مجال الأمن البحري، ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وشدد الجانبان، في بيان مشترك على أهمية التعاون الوثيق والتقدم المستمر في تعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، والتنسيق بين البلدين في مجالات تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والأمن السيبراني، وسلاسل التوريد، وكوفيد-19.// انتهى //19:48ت م0208