الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسعقد المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجنيف اجتماعهم الدوري اليوم, برئاسة المندوب الدائم لمملكة البحرين "دولة الرئاسة" السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري, وذلك في مقر بعثة مجلس التعاون بجنيف.وناقش الاجتماع أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان ومشروعات القرارات وأبرز المستجدات على صعيد الملفات المطروحة في جنيف وتنسيق العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.// انتهى //20:44ت م0214