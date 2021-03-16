القاهرة 3 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسفاز فريق وادي دجلة على مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //21:20ت م0222