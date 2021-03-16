واشنطن 3 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اتصالات هاتفية اليوم مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي السفير إيمانويل بون، ومستشار السياسة الخارجية والأمنية الألماني يان هيكر، ومستشار الأمن القومي لرئيس وزراء المملكة المتحدة الدكتور ستيفن لوفجروف.وأكد المستشار الأمريكي خلال الاتصالات، أهمية الدائمة للتحالف عبر الأطلسي في مواجهة التحديات الأمنية العالمية، وكذلك التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين.// انتهى //21:43ت م0224