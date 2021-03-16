مقديشو 3 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستمكن الجيش الصومالي من تفجير سيارة مفخخة بمنطقة توروتورو التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن القوات الخاصة تلقت معلومات حول إعداد ميليشيات الشباب الإرهابية لسيارة مفخخة بهدف تفجيرها.وأكد قائد الجيش الصومالي اللواء أدوا يوسف راغي في تصريحات أن ميليشيات الشباب المتطرفة أرادت إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء لكن الجيش نجح في إفشال مخططهم الإرهابي.// انتهى //21:44ت م0226