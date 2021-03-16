اجتماعي / "بر التمياط" تنفق أكثر من 4.5 ملايين ريال على 23 مشروعاً خلال عام 2020م
الثلاثاء 1442/8/3 هـ الموافق 2021/03/16 م واس
رفحاء 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس
أنفقت جمعية البر الخيرية في مركز طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام 2020م، ( 4,553,568 )ريالاً، لـ 23 برنامجاً إغاثياً وتطويرياً وأسرياً.
وأوضحت الجمعية أن البرامج المنفذة شملت البطاقات التموينية والسلال الغذائية وبناء وترميم المنازل والإعانات الطارئة، والصحية وغيرها.
وقدم مجلس إدارة الجمعية الشكر للمانحين والشركاء لتجاوبهم ودعمهم السخي والمستمر لأنشطة وبرامج الجمعية المختلفة.
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22:09ت م
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