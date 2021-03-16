رفحاء 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأنفقت جمعية البر الخيرية في مركز طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام 2020م، ( 4,553,568 )ريالاً، لـ 23 برنامجاً إغاثياً وتطويرياً وأسرياً.وأوضحت الجمعية أن البرامج المنفذة شملت البطاقات التموينية والسلال الغذائية وبناء وترميم المنازل والإعانات الطارئة، والصحية وغيرها.وقدم مجلس إدارة الجمعية الشكر للمانحين والشركاء لتجاوبهم ودعمهم السخي والمستمر لأنشطة وبرامج الجمعية المختلفة.// انتهى //22:09ت م0232