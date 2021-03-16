الطائف 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واساستعرض نظام التعليم "عن بُعد" بجامعة الطائف تقريره الأسبوعي بحلول أسبوعه الثامن من الفصل الدراسي الحالي.وأظهرت الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الخدمات المقدمة للمستفيدين بـــــــ 268.770 مستفيداً وبواقع إجمالي لعدد المحاضرات المسجلة واستفاد منها 415 ألفا و99 مستفيداً ، وعدد لوحات نقاشية بلغت 5442 لوحة نقاشية ، فيما سجلت الجلسات الإلكترونية 4030 جلسة إلكترونية.وبيّن أن الساعات المسجلة بلغت 27 ألفا و604 ساعات قدم من خلالها 3 آلاف و884 محتوىً رقميا.// انتهى //22:22ت م0233