الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسحقق الاتحاد والترجي فوزهما على الهلال بطل الدوري والأهلي وصيف البطل في افتتاح كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة مساء اليوم على صالة نادي الهلال بالرياض.ونجح الترجي في المباراة الأولى من تخطي الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، أتت نتائج الأشواط بـ 25-22، 21-25، 25-23 ،25-16 .وقدم الترجي مستوى رائعاً من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي أسهمت في تفوقه.وفي المباراة الثانية فرض الاتحاد سيطرته على الهلال بفضل تفوق معده الكولمبي إخوان كاميليو ، الذي وفق في تنويع الكرات على الشبكة وذلك بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-23، 25-23 ، 22-25 25-23 .وستقام غدًا مباراتان تجمع الأولى فريق الأهلي أمام الاتحاد عند الساعة 4 عصراً، يقود اللقاء يعقوب السبت ومحمد الثنيان حكم ثان وسلمان العمري مسجلاً .فيما يلتقي الهلال والترجي عند الساعة 6.15 مساء، يقود اللقاء سعد اليحيوي وخالد الحديثي حكم ثان وعبدالله القحطاني مسجلاً .// انتهى //22:58ت م0236