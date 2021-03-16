جيزان 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسنظمت جامعة جازان اليوم، ندوة تفاعلية عن بعد بعنوان "تجربتي في الاعتماد البرامجي"، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي.وناقشت الندوة عدداً من المحاور المتعلقة بالاعتماد البرامجي، والتي منها التعرف على رحلة الاعتماد البرامجي، ودور عمادة التطوير الأكاديمي للبرامج المقدمة للاعتماد البرامجي، إضافة إلى التعرف على الفرص الداخلية والخارجية المتاحة للاعتماد.وأوضحت المشرفة العامة على الندوة عميدة كلية الصحة وطب المناطق الحارة الدكتورة منال المالكي أن الندوة هدفت إلى التعرف على مختلف الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بتجربة الاعتماد البرامجي لعدد من البرامج والتخصصات.وبينت أن الندوة سعت إلى تقديم صورة متكاملة عن إدارة ملف الاعتماد البرامجي ومتطلبات إنجازه، والتوصيات الفنية العامة لاستيفاء متطلبات التقديم للاعتماد، إضافة إلى التوصيات الفنية العامة لكتابة تقارير الدارسة الذاتية.// انتهى //23:07ت م0238