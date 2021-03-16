الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسنفذ مراقبو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (73,822) زيارة رقابية خلال شهر فبراير 2021م, للتأكد من امتثال المنشآت بقرارات التوطين.وأسفرت تلك الجولات الرقابية عن ضبط (4,158) مخالفة لقرارات التوطين، فيما بلغت نسبة الامتثال لتلك القرارات حوالي 94%.وبينت الوزارة أن جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت وفي جميع مناطق المملكة، وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد) المتوفر على أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).// انتهى //23:08ت م0239