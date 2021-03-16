الخرج 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستغلب فريق الشعلة على ضيفه فريق النجوم بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وسجل أهداف الشعلة اللاعب فلافيو عند الدقيقة 26، وأضاف الهدف الثاني اللاعب ماجد المطيري في الدقيقة 84، ليسجل ثالث الأهداف غلاب العنزي في الدقيقة 94 .فيما سجل هدف النجوم لاعبه داريل في الدقيقة 67 .وبهذه النتيجة يصبح الشعلة في المركز الحادي عشر بـ 33 نقطة ، وبقي رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الأخير.// انتهى //23:31ت م0241