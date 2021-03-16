الرس 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسواصل الحزم صدارته لأندية الدرجة الأولى بعد أن حقق فوزًا عريضا أمام ضيفه الثقبة بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعبه بالرس، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وسجل أهداف الحزم اللاعب مسعود بخيت عند الدقيقة 27، وأضاف الهدف الثاني اللاعب جهاد الزويد في الدقيقة 56، ليسجل ثالث الأهداف يوسف عمر في الدقيقة 79، واختتم الرباعية إبراهيم تانديا في الدقيقة 86.وبهذه النتيجة يواصل الحزم صدارته بـ 63 نقطة ، وبقي رصيد الثقبة عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.// انتهى //23:36ت م0244