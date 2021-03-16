الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستأهل فريق الفتح إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم, على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن الدور الربع النهائي من المسابقة.وسجل للفتح اللاعب "مراد باتنا" عند الدقيقة 112، وعند الدقيقة 118 أضاف اللاعب "محمد مجرشي" الهدف الثاني، فيما سجل الاتحاد الهدف الأول عند الدقيقة 120 عن طريق اللاعب "أحمد حجازي".وبهذا الفوز يتأهل فريق الفتح للدور نصف النهائي من المسابقة حيث سيلاقي فريق التعاون.// انتهى //23:43ت م0245