المدينة المنورة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستعادل فريق أحد مع ضيفه الدرعية بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وسجل هدف أحد لاعبه زكريا لهلالي في الدقيقة 59، فيما سجل هدف الدرعية سليمان سعيد في الدقيقة 62.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أحد لـ 37 نقطة في المركز السابع ، وارتفع رصيد الدرعية عند 35 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //23:49ت م0248