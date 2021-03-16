الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسنظمت وزارة النقل اليوم, حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا لمنسوبيها في مقر ديوان الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بالتجمع الصحي الأول بالرياض، حيث تتيح هذه الحملة تلقي اللقاح لجميع منسوبي الوزارة وذويهم الراغبين في تلقي اللقاح.وأكد وكيل وزارة النقل للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي أن هذه الحملة تأتي ضمن حرص وزارة النقل للحفاظ على صحة منسوبيها، والعمل مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على المصلحة العامة وعلى مكتسبات هذا الوطن.وشدد اليامي أن حكومة المملكة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بذلت الغالي والنفيس نحو الحفاظ على صحة أبناء هذا الوطن، وبقي الدور الأهم على المجتمع "بأخذ الخطوة" لكي نعود إلى ممارسة حياتنا بشكل طبيعي.// انتهى //23:58ت م0249