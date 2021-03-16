ينبع 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع اليوم, ورشة عمل افتراضية توعوية عن "نظام مكافحة التستر التجاري والفترة التصحيحية وإجراءات التصحيح", بالتعاون مع وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.وناقشت الورشة الافتراضية عدداً من المحاور منها نظام مكافحة التستر التجاري والتعريف بالفترة التصحيحية وإجراءات التصحيح المبكر ومزاياه.// انتهى //23:59ت م0250