القاهرة 3 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسوقعت الفصائل الفلسطينية اليوم على ميثاق شرف يضمن نجاح وسير العملية الانتخابيّة دون معوقات.وأكدت الفصائل في ختام أعمال اليوم الأول للجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهه، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.وأعلنت الفصائل التزامها التام بأحكام القرارات والمراسيم الرئاسية المنظمة لإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، مؤكدةً احترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي على الانتخابات.ومن المنتظر استئناف أعمال الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني غدًا للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بالمسار الديمقراطي الفلسطيني.//انتهى// ‏23:59ت م0251