عرعر 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستعادل فريق عرعر مع ضيفه فريق البكيرية بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بعرعر ، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وسجل هدف عرعر اللاعب منصور عسيري في الدقيقة 70، فيما سجل هدف البكيرية لاعبه مامادو سورو في الدقيقة 62 .وبهذه النتيجة يصبح عرعر في المركز قبل الأخير بـ 18 نقطة ، وارتفع رصيد البكيرية عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //00:00ت م0252