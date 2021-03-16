القاهرة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17مارس 2021 م واستعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه فريق الإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، كما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.// انتهى //00:01ت م0255