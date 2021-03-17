الأحساء 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسعزز فريق الجبلين منافسته على الصعود لدوري المحترفين السعودي وذلك بعد تفوقه على مستضيفه فريق هجر أمس، بنتيجة 2 - 1 على ملعب نادي هجر بالأحساء، في الجولة 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وسجل للجبلين لاعبه كارلوس دي مورا في الدقيقتين 43، 62.بينما سجل لهجر أنطونيو أدريانو وذلك عند الدقيقة التاسعة من زمن المباراة.وبهذه النتيجة رفع الجبلين رصيده لـ 49 نقطة محتلًا المركز الثالث، فيما بقي هجر رابعًا بـ 42 نقطة .// انتهى //00:15ت م0004