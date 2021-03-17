القاهرة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأكد الدكتور باتريس موتسيبي الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس، أن بطولات كأس أمم أفريقيا ستبقى على نظامها السابق، تُقام كل عامين.وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي :سأعقد اجتماعين آخرين هذا العام مع جميع رؤساء الاتحادات الأعضاء في كاف، وسنناقش الإجراءات العاجلة هناك.وأضاف:لن أكون رئيسًا لمنظمة غير قادرة على تحقيق التقدم العملي والملموس الذي من المفترض الوصول إليه خلال 4 سنوات، من المهم تحديد نقاط ضعفنا وإخفاقاتنا ، وسنصححها.وتابع: محظوظون في كاف بوجود الخبير فيرون موسينجو أومبا، الذي ترك منصبه في الاتحاد الدولي (فيفا) لخدمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.// انتهى //00:45ت م0016