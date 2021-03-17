برلين 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسصوتت أندية دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم لصالح الإندماج مع الدوري الهولندي الممتاز في مسابقة مشتركة تحت شعار "بيني لييج".وذكرت رابطة الدوري البلجيكي في بيان أمس، "كان هناك مساندة بالإجماع لمنح الإجراء المحتمل (لبيني لييج) كل الفرص الممكنة".وأضاف البيان الذي جاء بعد اجتماع شاركت به الأندية الـ25 المعنية: "هذا الطموح للمستقبل يرتكز على الطموح الرياضي لأندية القمة والحاجة للاستقرار الاقتصادي للأندية المحترفة الأخرى".ومن المقرر أن تسهم أندية الدوري البلجيكي بشكل نشط في تأسيس مسابقة الدوري الجديدة، التي تردد أنها قد تتكون من 18 فريقًا من بينها عشرة أندية هولندية وثمانية أندية بلجيكية.وتتضمن قائمة بعض الأندية الهولندية، أياكس أمستردام، إيندهوفن، فينورد، والكمار بينما يتصدر أندرلخت، كلوب بروج، ستاندر ليج، وجينك، قائمة الأندية البلجيكية.// انتهى //00:46ت م0017