القاهرة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسفاز فريق الترجي التونسي على مضيفه فريق الزمالك المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .وبهذا الفوز، حسم الترجي تأهله للدور ربع النهائي للمسابقة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.// انتهى //01:43ت م0021