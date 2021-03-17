تونس 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر مقر بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة أمس في تونس، الذي يشارك في بطولة تونس الدولية، وهي إحدى المحطات المهمة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان 2021.وأكد السفير الصقر خلال الزيارة، حرص ودعم ورعاية القيادة الحكيمة لهم لتمثيل المملكة وتشريفها، راجياً لهم التوفيق والنجاح.// انتهى //02:50ت م0024