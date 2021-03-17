بيروت 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ لمجلس الوزراء الذي عقد عبر الإتصال المرئي، حيث جدد المجلس التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سوريا.وواصلت تركيزها على الصعود المتسارع لسعر صرف الدولار والذي تجاوز 14500 ليرة وخروج عددٍ من المحتجين وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة.واهتمت صحف الأربعاء بالمساعي الدولية الضاغطة لحل الأزمة اللبنانية بالإضافة إلى استمرار المشاورات التي يجريها المعنين للإسراع بتشكيل الحكومة .وعرجت على التطورات الميدانية التي شهدتها الأراضي السوري، مشيرةً إلى مقتل 21 عنصرا من قوات النظام السوري في كمين نصبه مسلحون في محافظة درعا .وأشارت إلى توقيع الفصائل الفلسطينية المشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي استضافته القاهرة والمتعلق بالانتخابات الفلسطينية العامة.وسلطت صحف لبنان إلى تنديد الكرملين مما وصفه بالمحاولات الأنانية التي تسعى لإجبار دول على رفض بعض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.// انتهى //08:56ت م0029