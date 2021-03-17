المدينة المنورة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساء .// انتهى //09:12ت م0031