القاهرة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز التعاون مع سريلانكا في الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب، ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال اتصال هاتفي أمس مع رئيس جمهورية سريلانكا "جوتابايا راجاباكسا".وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 44 حالة، ليصبح بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 192195 إصابة، و11384 حالة وفاة.وتحدثت الصحف عن توقيع الفصائل الفلسطينية أمس على ميثاق شرف يضمن تعزيز الوحدة الوطنية ونجاح سير العملية الانتخابية دون معوقات، وذلك في ختام أعمال اليوم الأول للجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.وواكبت زيارة كلاً من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن الأمريكيين إلى العاصمة اليابانية طوكيو أمس في مستهل جولة أسيوية تشمل كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية.ونوّهت صحف القاهرة إلى تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل ضمان نهج متوازن تجاه القضايا المتعلقة بـ "سد النهضة" الإثيوبي، وأنها ستساعد في تحقيق نتائج بنّاءة للمفاوضات المتعلقة بها.// انتهى //10:02ت م0034