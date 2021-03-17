عام / سمو محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة
الأربعاء 1442/8/4 هـ الموافق 2021/03/17 م واس
جدة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم , مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة المعيّن الدكتور مصطفى بن جميل بلجون .
وهنأه الأمير مشعل بن ماجد بمناسبة تعيينه, منوهاً بدور منسوبي الهلال الأحمر والخدمات الإنسانية المقدمة , متمنياً لهم مزيدًا من التوفيق والسداد .
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12:41ت م
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