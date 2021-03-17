جدة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم , مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة المعيّن الدكتور مصطفى بن جميل بلجون .وهنأه الأمير مشعل بن ماجد بمناسبة تعيينه, منوهاً بدور منسوبي الهلال الأحمر والخدمات الإنسانية المقدمة , متمنياً لهم مزيدًا من التوفيق والسداد .// انتهى //12:41ت م0053